Владимир Ефимов: новые резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестируют почти 10 млрд рублей

Семь высокотехнологичных предприятий получили статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» в первой половине 2021 года и планируют вложить в столичную промышленность 9,9 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Москва укрепляет статус столицы новой промышленности. Сегодня в ОЭЗ «Технополис «Москва» работают свыше 180 хай-тек компаний. Благодаря налоговой поддержке города здесь рождаются новые технологии и активно создаются новые рабочие места.



«Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видеоконференцсвязи», - отметил вице-мэр, уточнив, что речь идет о 900 новых рабочих местах.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, основная часть запланированных инвестиций – 8,7 миллиарда – приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. Ещё два резидента из кластера высокотехнологичных производств вложат в промышленность 713 миллионов рублей. Три остальных резидента пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий.

Статус резидента ОЭЗ открывает доступ к беспошлинному импорту, льготной ставке на прибыль и нулевой ставке на имущество и транспорт. По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, с момента создания особой экономической зоны её резиденты сэкономили на налоговых платежах уже более трех миллиардов рублей.

