Владимир Ефимов: Новые производства в столице разместили 17 предприятий в 2021 году

Свои предприятия в Москве разместили производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель готовой мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. А ранее локализованный производитель рекламной продукции и светового оборудования принял решение арендовать в Москве дополнительные площади.

«Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском. Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 миллиарда рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17-ти локализованных в 2021 году предприятий», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его словам, шесть компаний займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД.

В 2021 году город помог разместить свои производства почти в 2,5 раза большему количеству компаний, чем в 2020 году. «Агентство промышленного развития Москвы» помогло семи предприятиям расширить производство в столице.

«Город помог найти место», - рассказал основатель и генеральный директор ООО «Белгур» Дмитрий Гуров. Предприниматель отметил, что теперь у его компании появилась новая амбициозная идея.

«В своей работе мы используем современное оборудование, а наше производство безвредно. Мы решили, что пора расширятся. Для этого нужно разместить производство отделочных материалов для декорирования фасадов мебели максимально близко к центру, чтобы наши клиенты, деловые и занятые люди, могли найти время в своем плотном графике посетить наш производственный шоу-рум», - сообщил Гуров.

О продуктивной работе с городом говорит и сооснователь и технический директор ООО «Пинакта» Сергей Додонов.

По его словам, в июле его предприятию удалось привлечь $ 1,5 млн от одного из российских венчурных фондов и одного из ключевых игроков на глобальном рынке инвестиций в альтернативные белки, что позволило расширить продуктовый ряд и приступить к увеличению объемов производства.

«Столичное Правительство помогло нам подобрать подходящую площадку для развития проекта, что дало возможность сосредоточиться команде на продуктовых задачах», подчеркнул Додонов.

«Мы производим натуральные ореховые продукты питания, чтобы помочь улучшить здоровье людей и качество их жизни. Сейчас у компании активный период роста, и сейчас мы при поддержке города размещаемся на нашей новой производственной площадке», — заявила основатель и генеральный директор ООО «Нуттис» Юлиана Николаева. По её словам, ранее пришлось поискать ее по всей Москве на протяжении шести месяцев, а ГБУ «АПР» подобрало подходящую территорию по нашим требованиям, а также сопровождало все переговоры и подписание договора аренды.

В год сотрудники Агентства обрабатывают до 140 заявок, предприятиям предлагают не менее шести вариантов размещения.

