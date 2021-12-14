Власти Москвы: Более 560 предприятий поучаствуют в нацпроекте «Производительность труда»
Высокая конкуренция среди московских предприятий на участие в национальном проекте «Производительность труда» и активность московского бизнеса являются главными составляющими успеха его реализации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По его словам, за три года реализации в нацпроекте примут участие 561 крупное и среднее предприятие столицы из сферы сельского хозяйства, торговли, транспорта, обрабатывающего производства и строительства. Пуртов отметил, что компании уже сейчас проявляют высокий интерес к участию в нацпроекте.
Министр подчеркнул, что по итогам трех кварталов 2021 года доля прибыльных предприятий составляет около 79%, что почти на 6% больше, чем общая доля крупных и средних предприятий по всем отраслям столицы.
«Совокупная выручка крупных и средних предприятий Москвы из приоритетных отраслей за 9 месяцев 2021 года составила более 29,2 трлн рублей, что не только превышает показатели предыдущего года, но и на 38% выше показателя аналогичного периода докризисного 2019 года», - добавил Пуртов.
В Москве национальный проект «Производительность труда» будет реализован в статусе двух региональных проектов – «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда».
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