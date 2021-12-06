Владимир Ефимов: На столичном комбинате начали выпускать соки для молочных кухонь Москвы

«Инвестор и правительство города заключили офсетный контракт в 2020 году, в рамках договоренности компания инвестирует в свое производство больше двух миллиардов рублей. Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 миллиардов рублей», – пояснил Владимир Ефимов.

Инвестиции компании «Вимм-Билль-Данн», входящей в состав PepsiCo и представленной в Москве двумя молочными комбинатами, в запуск нового оборудования составили более 500 миллионов рублей. Это обеспечит мощность производства пять тонн в час. Здесь планируют изготавливать пять наименований сока «Агуша».

По словам президента PepsiCo Давида Манзини, сотрудничество с правительством Москвы свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны партнеров и потребителей.

Офсетные контракты – это эффективный инструмент государственно-частного партнерства. С одной стороны он позволяет обеспечить город необходимой продукцией и привлечь в его экономику инвестиции, с другой – дает предприятию гарантированный спрос на товары.

«С 2017 года город заключил пять офсетных контрактов, в рамках которых Москва уже получает, либо в скором времени начнет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

