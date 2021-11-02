Более тысячи промышленных предприятий открылось в Москве за 11 лет

Более 1100 новых промышленных предприятий зарегистрировались и начали свою деятельность на территории Москвы за последние 11 лет. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, новые производства привлекли в экономику столицы 8,5 млрд рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.

«Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения - 190. Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тыс. человек. Также среди лидеров медицинская промышленность - с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний», — приводит слова Ефимова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил глава департамента Александр Прохоров, столичные власти оказывают поддержку предприятиям, которые хотят начать работу на территории города: от помощи с подбором земельных участков до налоговых льгот. В частности, с 2016 года в Москве действует механизм предоставления земли в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«Только с начала этого года было принято 12 решений о выделении земельных участков общей площадью свыше 11 га. В реализацию этих проектов инвесторы вложат более 8 млрд руб. и планируют создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест», — подчеркнул Прохоров.

Отмечается, что власти столицы готовы заключить с предприятием офсетный контракт и гарантировать сбыт продукции в течение определенного времени, если производство имеет стратегическое значение для города. Москва подписала уже пять таких контрактов, согласно которым в столице появятся заводы по производству лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания. Инвесторы будут поставлять продукцию для нужд города, обеспечивая москвичей доступной и качественной продукцией, а на предприятиях появятся новые рабочие места. Инвестиции в такие проекты составляют 12,9 млрд рублей.

