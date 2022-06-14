Владимир Ефимов: На северо-востоке Москвы возведут приборостроительный комплекс
Правительство Москвы предоставило инвестору земельный участок в Северо-Восточном административном округе площадью 0,96 гектара. Компания на льготных условиях земельной аренды построит здесь приборостроительный комплекс. Договор между властями столицы и инвестиционной компанией стал четвертым по счету, подписанным в рамках мер антикризисной поддержки промышленности, принятой в марте 2022 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Компания будет арендовать землю по ставке один рубль в год. Производственные цеха разместятся на Березовой аллее, владение 12 на 14,4 тысячи квадратных метрах. Инвестор планирует вложить в проект 250 миллионов рублей и создать свыше 100 новых рабочих мест», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Соглашение с акционерным обществом «Союзцветметавтоматика» заключено на пять лет решением Градостроительно-земельной комиссии. Льготы по аренде земли предусмотрены на весь срок реализации договора. Новое предприятие будет заниматься изготовлением измерительных приборов: расходомеров, датчиков давления, регуляторов расхода газа и других.
«Также предприятие занимается автоматизацией в металлургической промышленности», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее московские власти на льготных условиях аренды земли по ставке один рубль в год выделили участки для производства кондитерских изделий «Рот Фронт» и производства высокотехнологичных систем, в том числе электронных компонентов для автомобильной отрасли, компании «Итэлма», а также компании «СТ-АВТО» - для строительства комплекса по изготовлению комплектующих для пожарной техники.
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