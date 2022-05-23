Заммэра Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» даст Москве еще шесть тысяч новых рабочих мест

На участке, расположенном между улицами Молодогвардейская и Ивана Франко, возведут современный жилой квартал.

На том, что находится между северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова построят логистический центр и колледж в дополнение к одобренным ранее производственным объектам и офисным зданиям. Дальнейшую его судьбу определят владельцы, город или победитель открытых торгов.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на территории бывшей промзоны «Кунцево» реорганизуют два участка общей площадью более 37 гектаров. На эти цели направят 134 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов составит 2,2 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

Как заявил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на этих участках в «Кунцеве» планируется возвести свыше 878 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Более 281 тысячи квадратных метров займет современная общественно-деловая и производственная застройка: высокотехнологичные производства, отраслевой колледж, образовательные учреждения, офисы, банки, кафе и магазины. Площадь новых жилых домов превысит 596 тысяч квадратных метров», – уточнил Гаман.

Комплексное развитие неиспользуемых территорий и бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» привлечет инвестиций на семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

