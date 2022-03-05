Владимир Ефимов: На северо-востоке Москвы продолжается строительство бизнес-парка

Комплекс офисных зданий «Останкино Business Park» в Бутырском районе Москвы планируется сдать в эксплуатацию в июле 2024 года, сейчас строительство завершено на 40%, оно ведётся по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

«Соглашение о создании офисного комплекса «Останкино Business Park» подписано в 2020 году. Изначально девелопер взял на себя обязательство возвести объекты площадью 46 тысяч квадратных метров взамен на льготу за изменение вида разрешенного использования участка для строительства жилого комплекса во 2-м Котляковском переулке», - рассказал он.

По его словам, позже было принято решение увеличить площадь застройки до 88,4 тысячи квадратных метров, а инвестиции в строительство были увеличены с 2,2 до 6,1 миллиарда рублей.

Отмечается также, что это соглашение стало первым, которое столица подписала с инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), но не единственным.

Так, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что по второму соглашению, подписанному городом с ООО «РДК “Пионер”», в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика появится торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад» площадью 64 тысячи квадратных метров – это позволит создать более тысячи рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда запущена в столице в 2020 году. Она предназначена для привлечения бизнеса к возведению коммерческих и социальных объектов за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. По условиям программы застройщики, которые строят вне центра города объекты недвижимости, обеспечивающие создание рабочих мест, могут получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для строительства жилья. Реализация программы поможет решить проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить трафик и разгрузить городской общественный транспорт.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артёма Барашева, всего на данный момент городом подписано 17 соглашений по программе МПТ – будут построены школы, детские сады, технопарки и бизнес-центры, появятся 29,7 тысячи рабочих мест.

