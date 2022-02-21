Владимир Ефимов: Москва заключила ГЧП-контракты более чем на 100 миллиардов рублей

Более чем на 100 миллиардов рублей власти Москвы заключили контрактов по итогам 2021 года. С помощью механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) город привлекает средства инвесторов в реализацию проектов высокой социальной значимости, включая инфраструктурные.

«Благодаря подписанным с бизнесом в прошлом году соглашениям будут реализованы проекты более чем на 100 миллиардов рублей. Среди них – 52 контракта жизненного цикла на поставку медицинского оборудования и обновление городского транспорта, 4 концессии в сфере экологии, образования и социальной поддержки старшего поколения, а также офсетный контракт на поставку лекарств», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках концессионных соглашений 2021 года бизнес инвестирует около 3 млрд рублей в создание гериатрического центра и инновационной школы в Центре «Сколково». Еще два соглашения на 35 млрд рублей позволят построить два завода в сфере ЖКХ.

Благодаря контрактам жизненного цикла (КЖЦ) Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта и приобретает современную медтехнику для лечебных учреждений. За последние годы в клиники столицы поставили более 5 тысяч единиц медицинского оборудования, 1,4 тысячи новых вагонов метро, более 500 трамваев, 1000 электробусов.

«Масштабные закупки вывели Москву в лидеры среди мегаполисов мира по темпам обновления подвижного состава. Комфорт и надежность нового транспорта делают поездки быстрее и привлекательнее для миллионов пассажиров», – рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Контракты жизненного цикла предусматривают не только приобретение техники, но и дальнейшее обслуживание и ремонт со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. За счет долгосрочного характера сделки КЖЦ дают возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета.



«В 2021 году объем КЖЦ в Москве превысил 60 миллиардов рублей. Так, город подписал 15-летние контракты на поставку и сервис 400 электробусов, совокупная цена договоров – более 24 миллиардов рублей. Помимо этого, заключил 48 контрактов на 26,7 миллиардов рублей, предусматривающих поставку в медучреждения столицы порядка 760 единиц новейших моделей медицинского оборудования», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Впервые подписано ГЧП-соглашение по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации. По нему город передаст инвестору пустующие объекты капитального строительства в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, которые тот оснастит необходимым оборудованием. Всю отсортированную технику инвестор планирует отправлять на перерабатывающие предприятия – в том числе на собственные заводы. Таким образом, 20-летний ГЧП-проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Офсетный контракт предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории субъекта. На таких условиях город заключил офсет с Московским эндокринным заводом на 1,1 миллиарда рублей. Инвестор, в свою очередь, вложит в локализацию производства 1 миллиард рублей.

Общий объем соглашений государственно-частного партнерства столицы, заключенных с 2013 года по декабрь 2021-го, превысил 1,1 триллиона рублей. Разные по форме соглашения имеют единую цель – объединить ресурсы города и бизнеса для решения важных инфраструктурных задач.

