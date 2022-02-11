Владимир Ефимов: Москва реализовала на торгах более тысячи объектов с начала года
За первый месяц 2022 года Москва продала и сдала в аренду более тысячи объектов, в три раза превысив показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идет о квартирах, помещениях, отдельно стоящих зданиях, земельных участках и машино-местах.
«За первый месяц этого года удалось реализовать 1023 объекта. В прошлом году в этот же период было продано и сдано в аренду в три раза меньше – 332 единицы. Большую часть лотов этого года составили машино-места – их в ходе аукционов реализовали более 700», – сказал Ефимов.
При этом он отметил, что покупка и аренда недвижимости у города также популярна среди горожан, в числе которых и представители бизнеса.
Заместитель мэра объяснил такой рост оздоровлением экономики города, простотой покупки и аренды объектов, и восстановлением платежеспособности граждан.
Ефимов также сообщал, что в 2021 году на торгах было реализовано более 11,6 тыс. объектов городского имущества, что на 60% превысило показатели 2020 года.
В департаменте города Москвы по конкурентной политике прогнозируют положительную динамику и дальнейший рост спроса на городские лоты. По словам руководителя департамента Ивана Щербакова, по итогам 2021 года на таких торгах в среднем участвовало 12 человек на лот. В январе 2022-го уровень конкуренции уже достиг 14 человек.
Москва реализует объекты во всех районах столицы. Купить и арендовать их можно на Инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города».
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