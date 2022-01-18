Владимир Ефимов: Москва поставила товары в 183 страны мира 27 млрд долларов в прошлом году
Поставки несырьевой неэнергетической продукции Москвы выросли за 10 месяцев 2021 года на 29,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года и почти на 34% процента к 2019 году. Их объём составил 26,59 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, столица остаётся главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров.
«Так, по итогам января-октября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 17,5%. За этот период Москва поставила товары в 183 страны мира на сумму 26,59 миллиарда долларов, что на 29,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество стран, закупающих московские товары, также ежегодно растет», - уточнил заместитель мэра.
Казахстан занимает первое место среди главных импортеров продукции из Москвы, туда поставлено товаров на $2,71 млрд. Среди лидеров также Белоруссия - $2,59 млрд, США - $2,33 млрд, Германия - $1,46 млрд и Китай – $1,36 млрд.
Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в структуре несырьевого неэнергетического экспорта 88% поставок столицы за рубеж приходится на промышленную продукцию.
«За 10 месяцев 2021 года компании продали её на сумму 23,4 миллиарда долларов. Таким образом, объем столичного экспорта увеличился по сравнению с аналогичными периодами как 2020, так и 2019 года - на 33,1% и 33,7% соответственно. Москва нарастила поставки в категориях: механическое оборудование и техника, электрические устройства и аппаратура связи, оптика, приборы и медицинская техника, а также косметическая продукция», - рассказал Прохоров.
По итогам января-октября 2021 года московский экспорт механического оборудования и техники вырос почти на 29% и составил $2,21 млрд, а электрических устройств и аппаратуры связи - $1,33 млрд, что на 39,6% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Кроме того, столичные компании поставили медицинское оборудование почти на $90 млн, что на 31,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Экспорт косметической продукции увеличился на 27,7% и составили $357,05 млн.
Агропромышленный экспорт подрос за 10 месяцев прошлого года на 7,8% к тому же периоду 2020 и составил $3,19 млрд. По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», среди зарубежных потребителей особой популярностью пользуются шоколадные и мучные кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки, колбаса. «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.
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