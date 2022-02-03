Владимир Ефимов: Московские семьи с первенцем активно пользуются льготной ипотекой

Общий объём кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2021 году достиг 65,4 миллиарда рублей, а площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тысяч кв. метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека». С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов – 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тысячи кредитов – 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов – 1,8 тысячи. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тысячи семей», – отметил он.

Во втором полугодии 2021 года на семьи с первенцами пришлось 58% от числа выданных за этот период кредитов, в то время как на семьи с двумя и тремя детьми – 25% и 14% соответственно.

«На Москву приходится почти 22 процента от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы «Семейная ипотека» льготные кредиты получили более 24,6 тысячи московских семей: 3,2 тысячи семьй с одним ребенком, 14,8 тысячи семей с двумя детьми, 5,5 тысячи семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тысячи семей, в которых воспитывается ребёнок с инвалидностью. Общий объём кредитования составил 151,7 миллиарда рублей, на них было приобретено 1,5 миллиона кв. метров жилья общей стоимостью 257 миллиардов рублей», – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76 процента, это меньше, чем в среднем по России, добавил руководитель Департамента экономической политики и развития города.

