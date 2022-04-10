Владимир Ефимов: Московские промышленники представят свою продукцию в Узбекистане

«Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России. Общероссийский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 17,5 процента к уровню 2020 года и составил 6,9 миллиарда долларов, при этом доля Москвы в нем составляет 18 процентов. Товарооборот между столицей и Узбекистаном в 2021 году увеличился на 23,5 процента и составил 1,25 миллиарда долларов. В этом году столичные экспортно ориентированные компании представят на выставке высокотехнологичную продукцию в различных областях промышленности», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в прошлом году столичные промышленные компании уже принимали участие в Международной выставке ИННОПРОМ в Узбекистане. Здесь они провели более 100 целевых b2b-встреч с представителями государственных компаний и бизнеса этого региона. Благодаря успешным переговорам расширилось торговое сотрудничестве между Москвой и Ташкентом.

«В этом году специалисты «Моспром» подготовили виртуальные технологические туры для каждой компании. С помощью VR-очков можно посетить столичные предприятия в онлайн-режиме и познакомиться с процессами производства и детально рассмотреть продукцию с ее технологическими особенностями. Такая технология впервые была применена в 2020 году, когда были введены существенные ограничения из-за пандемии и сократилась возможность очного присутствия столичных компаний на целевых переговорах и различных экспортных мероприятиях. Внедрение данной практики в Москве позволило повысить эффективность и скорость переговоров с зарубежными покупателями. Сейчас эта практика активно используется в рамках других международных мероприятий. Недавно технология была признана лучшей практикой на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека»», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он уточнил, что в рамках коллективного стенда будет продемонстрировано московское световое оборудование для архитектурного и промышленного освещения, передовые технологии в области машиностроения, образцы оптических кабелей и сетевые устройства для обеспечения безопасности.

Отмечается, что экспорт Москвы в Узбекистан в 2021 году составил 536,4 миллиона долларов, что на 35 процентов превышает показатели 2019 года.

Развитию торговых взаимоотношений между странами способствует новая стратегия развития экономики, подписанная в начале 2022 года.

