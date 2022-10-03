Владимир Ефимов: Московские НКО получили от города 46 помещений

В столице в 2022 году некоммерческие организации получили бесплатно или на льготных условиях 46 помещений. Их площадь – более 87 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Власти столицы помогают НКО в решении имущественных вопросов.

«Только в третьем квартале этого года столица выделила для НКО семь объектов, площадь которых составила почти 8,5 тысячи квадратных метров. Всего же с начала 2022 года город передал таким организациям 46 помещений общей площадью 87,5 тысячи квадратных метров», – уточнил Владимир Ефимов.

В третьем квартале помещения для офисов и реализации проектов благодаря поддержке администрации Москвы получили НКО, связанные с наукой и образованием, социальной работой, а также способствующие развитию предпринимательства и экономики столицы.

«Некоммерческие организации получают помещения в безвозмездное пользование или в аренду по льготным ставкам», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

За последние 12 лет НКО в Москве получили 840 объектов нежилого фонда благодаря работе Департамента городского имущества. Общая площадь предоставленных помещений составила около 390 тысяч квадратных метров.

