Владимир Ефимов: ИТ-компании инвестировали около миллиарда рублей в проекты технополиса «Москва»

IT-компании, действующие в особой экономической зоне «Технополис “Москва”» увеличили инвестиции в производство более, чем на 70 процентов за прошедший год, когда резиденты инвестировали 578 миллионов рублей. Об этом они и составил . Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ», - отметил Владимир Ефимов.

Он связал увеличение инвестиций с комфортными условиями в особой экономической зоне столицы и растущий интерес к услугам и продукции инвесторов.

Статус резидента особой экономической зоны в Москве получили 90 компаний, которые входят в шесть основных кластеров. Один из них – кластер информационно-коммуникационных технологий. Наиболее крупный - IT-кластер, который объединяет 13 компаний.

«Его резиденты с 2006 года инвестировали в свои проекты на территории ОЭЗ уже около 11,5 миллиарда рублей», – рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При этом больше всего в развитие производства в 2021 году инвестировали четыре новых резидента – на их долю приходится более четверти общего объема вложений. Интерес к работе в ОЭЗ связано с предоставлением удобной инфраструктуры и экономическими преимуществами.

«Например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт и плату только двухпроцентного налога на прибыль», – объяснил генеральный директор Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

