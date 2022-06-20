Владимир Ефимов: ИТ-компании инвестировали около миллиарда рублей в проекты технополиса «Москва»
IT-компании, действующие в особой экономической зоне «Технополис “Москва”» увеличили инвестиции в производство более, чем на 70 процентов за прошедший год, когда резиденты инвестировали 578 миллионов рублей. Об этом они и составил . Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ», - отметил Владимир Ефимов.
Он связал увеличение инвестиций с комфортными условиями в особой экономической зоне столицы и растущий интерес к услугам и продукции инвесторов.
Статус резидента особой экономической зоны в Москве получили 90 компаний, которые входят в шесть основных кластеров. Один из них – кластер информационно-коммуникационных технологий. Наиболее крупный - IT-кластер, который объединяет 13 компаний.
«Его резиденты с 2006 года инвестировали в свои проекты на территории ОЭЗ уже около 11,5 миллиарда рублей», – рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
При этом больше всего в развитие производства в 2021 году инвестировали четыре новых резидента – на их долю приходится более четверти общего объема вложений. Интерес к работе в ОЭЗ связано с предоставлением удобной инфраструктуры и экономическими преимуществами.
«Например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт и плату только двухпроцентного налога на прибыль», – объяснил генеральный директор Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Кудрин допустил создание нового агентства-оператора бюджетного правила
- СМИ: МЧС планирует развернуть систему «Безопасный город» у границ с Украиной
- Экс-депутат Рады обвинил Польшу в намерении захватить Западную Украину
- Володин заявил, что Украина не подходит для ЕС
- Гинцбург призвал расширять национальный календарь прививок в России
- Политолог назвал решение Литвы о транспортной блокаде Калининграда поводом для войны
- Мэр Одессы заявил о беспокойстве из-за роста «ненависти ко всему русскому»
- Самарский губернатор предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»
- Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка
- Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru