Владимир Ефимов: Инвесторы построят семь школ и шесть детских садов за ТТК

Инвесторы построят семь школ и шесть детских садов за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) Москвы в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ). Она была запущена в прошлом году для стимулирования девелоперов к возведению коммерческих и социальных объектов не в центре столицы. Бизнес получает за это от города льготы на переоформление земли под строительство жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, правительство Москвы заключило с инвесторами 18 соглашений по созданию мест приложения труда, по которым планируется построить 31 объект, включая семь школ и шесть детских садов.

«Общий объем инвестиций в эти проекты составит 14,5 миллиарда рублей. Благодаря созданию новых учебных заведений в городе появится более 1,1 тысячи рабочих мест», – отметил заммэра.

Инвесторы также возведут семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два торгово-развлекательных центра и один производственный комплекс.

Совокупный объем инвестиций в реализацию всех проектов составит 85,2 миллиарда рублей. В итоге за пределами ТТК появится около 30 тысяч рабочих мест. Планируется, что объекты будут сданы в эксплуатацию в 2023–2026 годах.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, при рассмотрении девелоперских проектов, оценивается соотношение жилой и коммерческой застройки, обеспеченность рабочими местами там, где девелоперы предлагают строить места приложения труда. Например, в Марьине, Зябликове и Братееве есть нехватка рабочих мест, поэтому выбор территории для участия в программе влияет на объем льготы, которую город предоставляет инвестору.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев напомнил, что в марте утвержден пакет антикризисных мер для участников программы МПТ. В частности, у девелоперов появилась возможность продлить на полгода сроки исполнения некоторых условий соглашения.

