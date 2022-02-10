Владимир Ефимов: доля безналичных платежей в Москве достигла 86%

В Москве за период с января по ноябрь 2021 года, согласно показателям контрольно-кассовой техники, доля безналичных платежей составила 86%, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в комментарии газете «Коммерсант». При этом в Москве наличными платят реже, чем в регионах – по России этот показатель за указанный период - 68%.

По словам Ефимова, основная часть таких покупок пришлась на ноябрь. Тогда жители столицы оплатили картами 87% приобретенных товаров. При этом, по данным ЦБ, в январе-сентябре 2021 года москвичами с помощью платежных карт было совершено пять миллиардов транзакций, что на 27% больше, чем в тот же период 2020 года.

Отмечается, что количество операций по снятию наличных за аналогичный период сократилось на 6,5%.

Ранее со ссылкой на данные экономистов Международного валютного фонда (МВФ) сообщалось, что в большинстве крупных стран мира доля наличных денег в обороте существенно сократилась. При этом Россия и Бразилия — в лидерах по темпам такого снижения. По их прогнозу, в странах, где наличные наименее популярны, их доля может приблизиться к нулю в ближайшие 5–17 лет. Процесс, отмечают эксперты, может резко ускориться на фоне внедрения в экономиках цифровых валют.

