Владимир Ефимов: Число рабочих мест проекта «Индустриальные кварталы» увеличилось до 550 тысяч
Число рабочих мест, создаваемых в Москве в рамках проекта комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы», увеличилось на 10 процентов и теперь составляет 550 тысяч. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Рост числа новых рабочих стал возможен после заключения семи договоров с инвесторами по преобразованию бывших промзон «Октябрьское поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недострой в Тропарево-Никулино.
«Сейчас в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объем высокотехнологичной промышленной застройки. В результате на 10 процентов выросло общее число новых рабочих мест – с 500 тысяч до 550 тысяч», – рассказал Владимир Ефимов.
Планируется развивать участки в 11 округах столицы. Всего в Москве возведут около 35 миллионов квадратных метров недвижимости. Производственные площади займут 8 млн квадратных метров, а общественно-деловые объекты - около 17 млн квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Возведут порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, из них 3,5 миллиона – по программе реновации. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи. Всего под озеленение выделено 320 гектаров территорий», – отметил Максим Гаман.
Проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» в производственной зоне «Октябрьское поле» предусматривает на инвестиций в размере 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект – около 300 миллионов рублей в год. Инвестор заключил договор на шесть лет, но намерен завершить строительство до 2024 года.
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