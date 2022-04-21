Ефимов: Свыше 100 млрд рублей вложат в создание двух новых «индустриальных кварталов» в Москве

Свыше 100 млрд рублей вложат инвесторы в создание двух новых «индустриальных кварталов» в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

О том, что власти Москвы заключили два новых договора с инвесторами по проекту «Индустриальные кварталы» о комплексном развитии неэффективно используемой территории, в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первый договор подразумевает редевелопмент заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино, второй — участка на севере — бывшей промзоны «Братцево».

Соглашение по редевелопменту участка по адресу: улица Никулинская, вл. 2 заключено с его правообладателем - ГСК «Олимпийская семья+».

«Объем инвестиций в преобразование территории площадью 0,68 гектара составит 1,65 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет после реализации проекта — 160 миллионов рублей», - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ранее на этом участке планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, однако строительство не закончили и территория осталась заброшенной.

Теперь же благодаря городскому проекту «Индустриальные кварталы» там появятся магазины, банки, спортивные залы и физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональный центр, будет создано свыше 500 новых рабочих мест.

Договор о комплексном развитии территории в бывшей промзоне «Братцево» правительство Москвы также подписало с правообладателями участка — АО «Инград» и АО «Лираль Ложистик». Речь идет о площади в 22 гектара. Сейчас там расположены склады и гаражи.

«Благодаря появлению нового индустриального квартала в Войковском районе появятся современные общественно-деловые пространства, образовательные учреждения, а также спортивные объекты. Будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 800 миллионов рублей», — отметил Владимир Ефимов.

Участок в «Братцево» расположен между улицей Адмирала Макарова, Выборгской улицей и МЦК. Согласно договору, его редевелопмент займет девять лет.

