На Китай приходится почти 16% столичного экспорта

На Китай приходится почти 16% всего экспорта столичных товаров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что объем накопленных прямых иностранных инвестиций со стороны китайских компаний в экономику столицы превысил 1 миллиард долларов.

Вопросы экспортного сотрудничества России и Китая, а также вопросы перспективных бизнес-стратегий обсудили в рамках работы форума «Москва – Пекин 25: Новое время – новые возможности».

«Из недавних примеров – осенью этого года в особой экономической зоне «Технополис «Москва» статус резидента получило российское представительство крупного китайского производителя сим-карт «Исткомпис рус»», – заявил Ефимов.

Отмечается, что компания «Исткомпис Рус», которая займется выпуском банковских карт и разработкой ПО для eSIM, является российским представительством китайской компании Eastcompeace Technology. Сейчас предприятие занимается проектированием собственного здания на площадке «Алабушево», отметил руководитель компании Константин Шимолин. Новое производство позволит создать более 50 рабочих мест.



В свою очередь, директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Светлана Ганеева подчеркнула, что, поддерживая новые инвестиционные проекты, столица применяет самые разные инструменты. В их числе налоговые льготы, реализация самых различных форм ГЧП, а также помощь в подборе площадок для локализации. Она отметила, что в этих вопросах Москва не делает исключений для российских или иностранных инвесторов, поэтому оказание поддержки таким компаниям, а также создание оптимального инвестиционного климата для их деятельности – важнейшая задача, которую решают столичные власти.



Кроме того, Светлана Ганеева напомнила, что мегаполис активно развивает специально созданные для бизнеса онлайн-платформы. Так, в Москве уже почти 7 лет функционирует Инвестиционный портал. Благодаря ему, в том числе, и иностранные предприниматели могут получить всю необходимую информацию.

