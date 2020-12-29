Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов: предприятия Москвы получат 770 млн рублей субсидий

Субсидии на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам в 2020 году получат 36 московских компаний. Общая сумма финансовой поддержки составит порядка 770 млн рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Субсидию получат предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, пищевые производства, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.

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«В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего за 2020-й год одобрили субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей. Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила 7 млрд рублей», – сообщил Ефимов.

Как правило промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, в текущем году был заключен 41 договор о предоставлении субсидий, 33 из них касаются лизинговых платежей, а общая сумма возмещенных затрат по ним составит 607,9 млн рублей.

Также были заключены договоры на возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования и трат на присоединение к инженерным сетям.

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ФОТО: pixabay.com
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