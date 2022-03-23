Вице-мэр Ефимов: Заключение офсетных контрактов поможет обеспечить стабильные поставки лекарств

Объем производства лекарственных средств и материалов в Москве вырос в 2021 году на 67,7%. В городе используются эффективные инструменты поддержки фармацевтической отрасли, которые позволяют обеспечить стабильные поставки необходимых лекарственных препаратов, сообщил в среду ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В настоящее время в Москве используются эффективные инструменты поддержки фармацевтической отрасли, которые позволяют городу развивать высокотехнологичные производства и обеспечивать жителей города и регионов стабильными поставками необходимых лекарственных препаратов. Так, город заключает с предприятиями офсетные контракты. Они предусматривают поставку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика - создание, модернизацию или освоение производства», - сказал Ефимов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе работают 84 фармацевтических предприятия, из которых 23 крупных и средних. В 2021 году объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился в Москве на 67,7% по сравнению с 2020 годом, а объем отгрузки вырос сразу в два раза. В прошлом году фармкомпании столицы отгрузили продукцию на 345,2 млрд рублей.

«В настоящее время правительством Москвы заключено четыре офсета на поставки лекарств и изделий медицинского назначения. Общая сумма поставок продукции по этим четырем контрактам за 10 лет составит более 40 млрд рублей, объем инвестиций - 10,8 млрд рублей. В рамках офсетов два новых производства ("Биокад" и "Гемамед") уже введены в эксплуатацию, и в больницы города идут поставки лекарств и медицинских изделий», - добавил Ефимов.

Он отметил, что по офсетному контакту «Биокад» в лечебные учреждения города в 2021 году и в начале 2022 года суммарно было поставлено более 390 тыс. упаковок препаратов, которые применяются для лечения широкого спектра онкологических заболеваний.

