Вице-мэр Ефимов: Выпуск мясных продуктов в Москве вырос на 16%

Московские производители мясных продуктов с начала года нарастили объемы готовой продукции на 16%, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.



«Мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал Ефимов.



В Москве, по словам вице-мэра, работают больше 200 предприятий пищевой промышленности. Это позволяет закрывать не только потребности столичных жителей, но и экспортировать продукцию в соседние регионы.



Ефимов отметил, что объем поставленной заказчикам продукции с начала года вырос на шесть процентов, до 89 миллиардов рублей. К примеру, копченых колбасных изделий в этом году уже произвели 106 тысяч тонн – это на 26% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Больше 77 тысяч тонн выпустили мясных полуфабрикатов. Рост составил 5,4 процента.



«Динамика обусловлена широкой поддержкой города производителей продуктов питания, в частности мясных изделий», – сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



Инвесторы могут воспользоваться преференциями. В частности, власти предоставляют земельные участки под производственные мощности без проведения торгов. В скором времени в столице появятся больше 10 предприятий по производству кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органической и хлебобулочной продукции. Также инвесторы построят мясоперерабатывающий завод и ряд других объектов.

