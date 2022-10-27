Вице-мэр Ефимов: В «Технополисе «Москва»начнут производить биопрепараты для заживления кожи

Компания «Акрус Биомед» завершила полный цикл разработки биомедицинских клеточных продуктов для заживления ран, язв и обширных ожогов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятие в настоящее время готовится к запуску производства в Особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Печатники».

Препараты компании, которые не имеют прямых аналогов в России созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

Они разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки без образования рубцов.

«До конца 2022 года «Акрус Биомед» планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование», – подчеркнул Ефимов.

Он также отметил, что в реализацию проекта компания вложила свыше 320 миллионов рублей.

«С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около шести тысяч единиц товаров в месяц», – заявил Владислав Овчинский.

Предприятие обеспечит работой около 60 высококвалифицированных специалистов.

Как расказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за этот год резиденты Особой экономической зоны, занимающиеся биофармацевтикой и созданием медицинских технологий, обеспечили более тысячи новых рабочих вакансий.

