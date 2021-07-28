Вице-мэр Ефимов: В столичный «Банк технологий» включили 100 разработок

Число технических решений, включенных в реестр разработок «Банк технологий», достигло 100 и продолжит расти, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Больше всего решений 68 – это технологии в программном обеспечении, которое помогает цифровизации производств, 19 – новое промышленное оборудование и 13 – вспомогательное оборудование для производства, например дефектоскопы или источники бесперебойного питания», - рассказал он.

Проект развивается с сентября 2020 года, сейчас решения для него представляют 60 разработчиков. С помощью «Банка технологий» промышленники могут бесплатно найти передовые технологии для оптимизации производства, а разработчики получают возможность расширять сотрудничество с городскими предприятиями.

Свою заявку на подбор технологического решения в «Банке технологий» может оставить любое промышленное предприятие: подбором займутся специалисты «Агентства промышленного развития Москвы». Формулировать техническое задание необязательно – достаточно описать потребность, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в «Банке технологий» собраны почти все виды «сквозных цифровых технологий» от робототехники и сенсорики до Big Data и искусственного интеллекта. В реестре решений находится большое количество «цифровых средств производства», от полноценных систем PLM до различных подсистем: САПР, MES и ERP. Представленные решения можно «обкатать» в пилотном режиме и уже по его результатам внедрить в работу.

