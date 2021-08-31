Вице-мэр Ефимов: в Москве отреставрируют Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря
Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря в Таганском районе столицы планируется отреставрировать к 2023 году, соответствующий конкурс на проведение работ опубликован на портале госзакупок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых», – рассказал заммэра.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что к участникам закупки будут предъявляться особые требования, так как собор обладает охранным статусом, начальная цена контракта составит 172 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября 2021 года.
«Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей не только с учетом ценовых критериев: подать заявку на конкурс с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия. Победитель должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов России, выданной Министерством культуры Российской Федерации», – объяснил он.
Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что подрядчику предстоит выполнить реставрацию фасадов, цоколя, глав и крестов, а также привести в порядок кровлю, окна и двери.
«Также планируется отреставрировать белокаменную и кирпичную кладку стен, чугунную лестницу, установить архитектурную подсветку», – добавил Емельянов.
Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря признан объектом культурного наследия и является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора в Кремле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Названы сроки эксплуатации российского сегмента МКС после модернизации
- СМИ: Блогерам предложили наблюдать за выборами в Госдуму
- СМИ: Путин уволил нескольких генералов МВД
- Инфекционист: Штамм «дельта» одинаково опасен для взрослых и детей
- НАТО: Война в Донбассе не мешает вступлению Украины в альянс
- В центре Чумакова рассказали, когда будет готова вакцина против штамма «дельта»
- Полузащитник ЦСКА Влашич перешел в английский «Вест Хэм»
- На Украине заявили о невыгодности закрытия границы с Россией
- Талибы заявили о поражении США в Афганистане
- Школы индийского штата Уттар-Прадеш закроют из-за неизвестной вирусной лихорадки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru