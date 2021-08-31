Вице-мэр Ефимов: в Москве отреставрируют Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря

Спасо-Преображенский собор ансамбля Новоспасского монастыря в Таганском районе столицы планируется отреставрировать к 2023 году, соответствующий конкурс на проведение работ опубликован на портале госзакупок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас объявлен конкурс на реставрацию Спасо-Преображенского собора ансамбля Новоспасского монастыря, который является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит в течение 380 дней с момента заключения контракта провести реставрационные работы в храме, а также привести в порядок вход в усыпальницу Романовых», – рассказал заммэра.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что к участникам закупки будут предъявляться особые требования, так как собор обладает охранным статусом, начальная цена контракта составит 172 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 сентября 2021 года.

«Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей не только с учетом ценовых критериев: подать заявку на конкурс с ограниченным участием смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия. Победитель должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов России, выданной Министерством культуры Российской Федерации», – объяснил он.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что подрядчику предстоит выполнить реставрацию фасадов, цоколя, глав и крестов, а также привести в порядок кровлю, окна и двери.

«Также планируется отреставрировать белокаменную и кирпичную кладку стен, чугунную лестницу, установить архитектурную подсветку», – добавил Емельянов.

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря признан объектом культурного наследия и является вторым по величине православным храмом столицы после Успенского кафедрального собора в Кремле.

