Вице-мэр Ефимов: В мае город передаст в собственность москвичам почти триста нежилых помещений
Правительство Москвы до конца мая передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения площадью более 40 тысяч квадратных метров. Это позволит гражданам оформить объекты, расположенные в их строениях, в общую долевую собственность и использовать для хозяйственных нужд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Город откажется от права собственности на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров. К ним относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Новыми собственниками станут жители многоквартирных домов и пользователи отдельно стоящих зданий, в которых расположены эти объекты», – отметил Ефимов.
По его словам, они смогут приспособить площади для технических нужд и корректного содержания электрощитовых, под кладовки и места для хранения детских колясок или спортивного инвентаря, а также комнаты для консьержей.
После завершения необходимых процедур владельцы квартир и пользователи нежилых зданий смогут зарегистрировать права собственности на объекты. Для этого им необходимо обратиться в Росреестр.
«Город не только рассматривает заявки жителей на оформление помещений в общедолевую собственность, но и выносит инициативно такие объекты на специальную межведомственную комиссию при департаменте городского имущества. После анализа объектов принимается решение об их передаче жильцам или собственникам в нежилых зданиях», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Передача помещений в общедолевую собственность горожан проводится с 2014 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С тех пор город отказался от прав на 2865 объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 337 тысяч квадратных метров.
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