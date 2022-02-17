Вице-мэр Ефимов: В 2021 году столица заключила 52 контракта жизненного цикла

В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла. Четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на закупку современного медицинского оборудования.

«Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году столица провела два конкурса на поставку 400 электробусов – экологичного вида общественного транспорта. Закупка проведена на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций

Всего за 3,5 года Москва подписала семь контрактов на 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание тысячи единиц транспорта.

«Задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — сделать так, чтобы москвичи ездили в комфортном, современном городском транспорте. Контракты жизненного цикла помогают организовать его бесперебойную и надежную работу — производители несут ответственность за то, чтобы каждый день транспорт выходил на линии в течение 15 или 30 лет», – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, Московский метрополитен первым в России начал закупать и обслуживать поезда по таким контрактам, что позволило повысить качество обслуживания и регулярно экономить до 15% расходов.

«С 2019 года Москва посредством КЖЦ приобретает для городских больниц и поликлиник инновационное медицинское оборудование. В рамках контрактов, подписанных в прошлом году, закуплено порядка 760 единиц современной медтехники. Общий объем закупок составил 26,7 миллиарда рублей», - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он отметил, что всего за два года город подписал 122 КЖЦ на 90 миллиардов рублей на поставку медоборудования.

Москва заключает контракты жизненного цикла с 2014 года. Сегодня на них приходится более 535 миллиардов рублей – почти половина от общего объема соглашений государственно-частного партнерства столицы. С помощью КЖЦ город приобретает не только медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена, трамвайный парк. Так, столица закупила 1432 вагона метро на 274,8 миллиарда рублей и 504 трамвая на 89,4 миллиарда рублей.

