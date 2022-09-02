Вице-мэр Ефимов: У метро «Некрасовка» построят торгово-развлекательный центр
На юго-востоке Москвы у метро «Некрасовка» будет построен торгово-развлекательный комплекс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, объект площадью около 50 тысяч квадратных метров будет возведен инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
«В результате там появится свыше 1,5 тысяч вакансий», - отметил вице-мэр.
В новом здании разместятся магазины, кинотеатр, рестораны и кафе. Оно также будет оборудовано подземным паркингом с автомойкой. Рядом будет создана прогулочная зона с газонами, в окружении деревьев и кустарников. Благодаря участию в программе инвестор получил льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирных домов.
«Ввод здания в эксплуатацию запланирован на март 2024 года», – уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчиннский.
Он также подчеркнул, что инвестиции в реализацию проекта превысят три миллиарда рублей. Торгово-развлекательный комплекс в районе Некрасовка станет важным и востребованным объектом в сфере развлечений, торговли и отдыха.
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