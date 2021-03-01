Вице-мэр Ефимов: среднесуточные обороты фитнес-центров превысили докризисные на 3,3%
Жители Москвы снова стали активно записываться в спортзалы, покупать спортивные товары, а также посещать бани и солярии. Связано это со стабилизацией эпидемиологической обстановки в городе и постепенной отменой ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В результате организации, занятые в сфере спорта и смежных отраслях, сумели восстановить докризисные обороты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За 1-23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года», - сообщил заммэра.
По данным Аналитического центра Москвы, среднесуточные обороты фитнес-центров даже превысили докризисный уровень. За период с 1 по 23 февраля они составили 29,3 млн рублей, что выше аналогичного периода предыдущего года на 3,3%. По мнению аналитиков, в связи с традиционным спросом на тренировки в преддверии летнего сезона ожидается дальнейший рост оборотов.
Кроме того, увеличился спрос на спортивное оборудование и спортивные товары. В феврале он также превысил докризисный уровень. Обороты предприятий, торгующих такими товарами, составили 54,9 млн рублей, что на 6% больше, чем за такой же период 2020 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Выручку нарастили также бани, сауны, солярии (69,8 млн рублей за 1-23 февраля, рост составил 4,5%).
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