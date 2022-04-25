Вице-мэр Ефимов: Сервис сверки финансово-лицевых счетов - самая популярная услуга для предпринимателей на mos.ru

«С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95 процентов из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. С его помощью предприниматели могут, например, узнать актуальную ставку арендной платы, получить детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов, оплатить счета напрямую через mos.ru», – рассказал Владимир Ефимов.

Более 99 процентов всех обращений предпринимателей по имущественно-земельным вопросам были направлены онлайн. Цифровые сервисы, с одной стороны, позволяют экономить бизнесу время, с другой – повышают прозрачность и доступность городских услуг и сервисов. Чаще всего предприниматели онлайн заключают различные договоры, обращаются для получения земли в аренду, выкупа участков и по другим вопросам, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Информирование заявителей о статусе обращений происходит в режиме реального времени, оповещения приходят по электронной почте или через личный кабинет на портале. Помимо наиболее востребованного сервиса сверки финансово-лицевых счетов, еще почти 2,7 тысячи обращений были за госуслугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», свыше 1,1 тысячи – за предварительным согласованием предоставления земельного участка, более тысячи – за госуслугой «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов», – отметил Максим Гаман.

Всего столичному бизнесу на портале mos.ru доступно более 40 электронных услуг, связанных с имущественно-земельными отношениями, отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

«На портале также доступен сервис, с помощью которого предприниматели могут записаться на видеоконсультацию и задать специалистам интересующие вопросы в сфере землепользования, аренды или жилья», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

