Число пользователей Портала поставщиков выросло на 45 тысяч в год

Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации деятельности заказчиков и поставщиков при проведении оперативных сделок, а также для повышения открытости и прозрачности контрактных отношений. Процесс по закупкам малого объема от заключения контракта и до его исполнения полностью автоматизирован и переведен в электронный формат. Вся работа на Портале организована в рамках федеральных законов о закупочной деятельности. Сегодня там проводятся котировочные сессии, закупки по потребностям, а также прямые закупки.

Сейчас на ресурсе закупочную деятельность ведут представители всех регионов. Портал — это инструмент, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса смогли начать работу с государственными и коммерческими заказчиками, а также с лидерами рынка. Заказчиком или поставщиком могут выступать индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе самозанятые. Для этого достаточно пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Число новых пользователей Портала поставщиков неуклонно растёт. По итогам прошлого года зарегистрировались 45 тысяч новых предпринимателей, это на две тысячи больше показателей 20-го года. В общей сложности сайт насчитывает более 300 тысяч пользователей со всей страны. Объем закупок на сайте по итогам года также вырос – на 38 процентов, и превысил 84 миллиарда рублей. Всего за 9 лет с момента запуска сервиса этот показатель вырос в 12 раз.

Сегодня каталог товаров, работ и услуг Портала превышает один миллион, 600 тысяч наименований, из них почти треть была опубликована в прошлом году. Каталог стандартных товарных единиц помогает повысить конкуренцию и прозрачность закупок, а также упрощает работу с продукцией. С этого года его можно свободно скачать.

За наполнение и обновление каталога отвечает Аналитический центр Москвы. Специалисты ежедневно обрабатывают около тысячи заявок. В майские праздники прошлого года был поставлен рекорд — более 12 тысяч за день. Одними из наиболее популярных категорий товаров стали спецодежда, учебники и запчасти для автотранспорта.

В настоящее время Портал поставщиков — это полноценный электронный магазин с удобным интерфейсом. С прошлого года появилась возможность добавления новых единиц товара не только поставщиками, но и заказчиками. Это позволяет предпринимателям лучше понимать спрос рынка и расширять каталог продукции. На сайте можно сравнивать характеристики товаров, отслеживать динамику цен, публиковать свои предложения цены. Ежедневно заключается более тысячи контрактов. В котировочной сессии участвуют в среднем семь потенциальных поставщиков, снижение цены при этом составляет более 13%.

