Вице-мэр Ефимов: Рост ипотечных сделок в Москве превысил показатель прошлого года на 25%
Управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья с начала года – показатель увеличился на 25%, в 2020 году число договоров составило 104 тысячи, сообщили в Росреестре.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на жилье сохраняется на высоком уровне.
«Так, по данным на 9 декабря доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 508,9 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 88,9%», - отметил Ефимов.
В свою очередь, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов подчеркнул, что в ноябре было оформлено более 11 тысяч ипотечных договоров, что почти на 4% больше, чем месяцем ранее (10653).
Ранее руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский отмечал, что Росреестр плотно работает с кредитными организациями и Центральным банком России. По словам главы ведомства, планируется довести долю электронной ипотеки до 80%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- В Новосибирске показали первый летный образец беспилотника «Охотник»
- Рынок акций в России с марта рухнул до минимума
- Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения
- В США рассказали, как солнце влияет на рассеянный склероз
- СМИ: Цены на арендное жилье в России выросли на 31% за год
- Мэр Биробиджана досрочно уйдет с поста
- Рекордный с 1989 года снегопад прошел в Москве
- В Сети раскритиковали угрозы главы МИД Германии в адрес России
- Аналитики допустили подъем ключевой ставки ЦБ до 8,5%
- Украинский генерал посоветовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru