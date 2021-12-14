Вице-мэр Ефимов: Рост ипотечных сделок в Москве превысил показатель прошлого года на 25%

Управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья с начала года – показатель увеличился на 25%, в 2020 году число договоров составило 104 тысячи, сообщили в Росреестре.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на жилье сохраняется на высоком уровне.

«Так, по данным на 9 декабря доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 508,9 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 88,9%», - отметил Ефимов.

В свою очередь, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов подчеркнул, что в ноябре было оформлено более 11 тысяч ипотечных договоров, что почти на 4% больше, чем месяцем ранее (10653).

Ранее руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский отмечал, что Росреестр плотно работает с кредитными организациями и Центральным банком России. По словам главы ведомства, планируется довести долю электронной ипотеки до 80%.

