Вице-мэр Ефимов: Резиденты площадки «Алабушево» инвестировали в производство 5,5 млрд рублей

Площадка «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» продемонстрировала в 2021 году значительный рост по ключевым показателям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций ее резидентов за год достиг 5,5 млрд рублей, это на 45% больше, чем в 2020 году, когда суммарно было инвестировано 3,8 млрд рублей», - сказал Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, большая часть инвестиций в «Алабушево» в 2021 году приходится на производителей медицинских изделий и лекарств.

«Они инвестировали в свои проекты более 4 млрд рублей», – уточнил Овчинский.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев сообщил, что, в 2021 году резиденты создали 360 рабочих мест, их количество увеличилось на 47% по сравнению с 2020 годом и в шесть раз по сравнению с 2019.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223 гектара. Четыре из них – в Зеленограде, еще одна – в Печатниках.

