Вице-мэр Ефимов: Резиденты кластера медтехнологий ОЭЗ Москвы вложили в производство свыше 13 млрд
Производители фармпрепаратов и медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис “Москва”» за прошедшие три квартала 2021 года вложили в три раза больше инвестиций в создание и развитие своих производств по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сумма инвестиций превысила 13 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 млрд рублей, уже более чем на 80% выполнив заявленные в бизнес-планах объемы инвестиций», - отметил заммэра Москвы.
Резидентами технополиса «Москва» в настоящий момент стали 18 компаний, занимающихся медицинскими технологиями, разработкой лекарств, в том числе жизненно важных, медицинского оборудования и изделий. В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что количество работников на предприятиях резидентов за девять месяцев 2021 года увеличилось на 870.
«Это почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. А за все время работы здесь было создано свыше 1,3 тысячи рабочих мест», – отметил Прохоров.
Кроме того, резиденты медицинской сферы с января по сентябрь 2021 года увеличили объемы производства в 3,7 раза. Гендиректор «Технополиса “Москва”» Геннадий Дегтев добавил, что совокупная стоимость произведенной в технополисе продукции составила 7 млрд рублей.
«Лидерами по выпуску товаров выступают производители оборудования для оказания первой и скорой медицинской помощи и дезинфекционно-моечных машин», - пояснил Дегтев.
В технополисе «Москва» выпускают антикоагулянты, иммунодепрессанты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия для скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких. В особой экономической зоне также действуют три офсетных контракта, по которым приобретается продукция для госнужд со встречными требованиями к локализации производства этих товаров.
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