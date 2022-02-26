Вице-мэр Ефимов рассказал о популярности онлайн-услуг в имущественно-земельной и жилищной сферах

В 2021 году в Москве 93 процента обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной и жилищной сферах поступили онлайн. Столичный департамент городского имущества обработал 1,3 миллиона запросов через портал mos.ru. Самым востребованным стал сервис сверки финансово-лицевых счетов: на его долю приходится почти 85% от всех запросов.



«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице развивается удобная цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. Из 53 услуг и сервисов в имущественно-земельной и жилищной сферах 41 доступна в электронном виде. В 2021 году из 1,4 миллиона запросов более 1,3 миллиона обращений поступили онлайн. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Тогда из 780 тысяч заявок 650 тысяч были обработаны через портал mos.ru», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Популярность онлайн-услуг объяснятся их удобством. Раньше требовалось несколько дней на сбор справок и уточнение всех вопросов, а сегодня обратиться за нужными услугами и сервисами можно онлайн – в любой удобный день и время.



«Каталог услуг и сервисов для бизнеса на mos.ru постоянно расширяется. Недавно на портале появился новый сервис, с помощью которого можно уточнить информацию о статусе договора аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью в режиме реального времени», – рассказал Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий города Москвы.



По его словам, был обновлен и сервис сверки финансово-лицевых счетов, благодаря чему арендаторы и покупатели городской недвижимости теперь могут узнать данные об отсроченных платежах онлайн.



Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность оплачивать начисления. Ранее это было доступно только физическим лицам.



Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман назвал самые востребованные цифровые продукты в указанных сферах. По его словам, 1,1 миллиона раз граждане обратились за сверкой финансово-лицевых счетов. На второй позиции – сервис, при помощи которого можно узнать место в очереди на улучшение жилищных условий, им воспользовались почти 67 тысяч раз. Третьей по популярности стала госуслуга, позволяющая заказать справки об имущественных правах.

«Московскими онлайн-услугами на портале mos.ru активно пользуются более 14,5 миллиона пользователей. Москвичам доступно более 380 онлайн-услуг, покрывающих различные сферы городской жизни. Ежегодно в электронный вид переводится и модернизируется порядка 100 услуг», – добавил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

