Вице-мэр Ефимов: порог инвестиций по офсетным контрактам снизят до 100 миллионов рублей

Закон, снижающий порог инвестиций для офсетных контрактов с миллиарда до 100 миллионов рублей, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эта мера позволит бизнесу создавать импортозамещающие производства в обмен на долгосрочную закупку продукции.

Вице-мэр также подчеркнул, что появилась возможность подписывать такие договоры совместно с двумя или более субъектами РФ.

«В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей», – отметил Ефимов.

Согласно новому нормативному акту, можно создавать предприятие не только в субъекте РФ, являющимся инициатором заключения офсета, но и на территории другого региона. Производить закупку теперь сможет как орган власти, так и любой заказчик, который должен приобретать продукцию по закону о контрактной системе.

Кроме того, с 1 июля приобретать в рамках одного конкурса можно и товар, и услугу. То есть инвестор, который локализует производство и поставляет изделия заказчику, может обслуживать их в течение срока действия контракта. В Москве самыми перспективными сферами для заключения таких соглашений стали услуги связи, переработка и утилизация отходов, зарядка электротранспорта.

Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, начиная с 2017 года, столица подписала пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей, а город в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей.

«В рамках этих контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных», – рассказал Овчинский.

Он также добавил, практика показывает, офсеты – это один из лучших инструментов для создания и модернизации производств.

Заключение офсетных контрактов способствует развитию импортозамещения в социально значимых сферах, трансферу технологий, стимулирует инвестировать в реальный сектор. Кроме того, это повышает промышленную безопасность, поскольку новые предприятия оборудованы по последнему слову техники. Кроме того, реализация офсетного контракта предполагает создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.

