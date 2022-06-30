Вице-мэр Ефимов: порог инвестиций по офсетным контрактам снизят до 100 миллионов рублей
Закон, снижающий порог инвестиций для офсетных контрактов с миллиарда до 100 миллионов рублей, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, эта мера позволит бизнесу создавать импортозамещающие производства в обмен на долгосрочную закупку продукции.
Вице-мэр также подчеркнул, что появилась возможность подписывать такие договоры совместно с двумя или более субъектами РФ.
«В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей», – отметил Ефимов.
Согласно новому нормативному акту, можно создавать предприятие не только в субъекте РФ, являющимся инициатором заключения офсета, но и на территории другого региона. Производить закупку теперь сможет как орган власти, так и любой заказчик, который должен приобретать продукцию по закону о контрактной системе.
Кроме того, с 1 июля приобретать в рамках одного конкурса можно и товар, и услугу. То есть инвестор, который локализует производство и поставляет изделия заказчику, может обслуживать их в течение срока действия контракта. В Москве самыми перспективными сферами для заключения таких соглашений стали услуги связи, переработка и утилизация отходов, зарядка электротранспорта.
Как заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, начиная с 2017 года, столица подписала пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей, а город в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей.
«В рамках этих контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных», – рассказал Овчинский.
Он также добавил, практика показывает, офсеты – это один из лучших инструментов для создания и модернизации производств.
Заключение офсетных контрактов способствует развитию импортозамещения в социально значимых сферах, трансферу технологий, стимулирует инвестировать в реальный сектор. Кроме того, это повышает промышленную безопасность, поскольку новые предприятия оборудованы по последнему слову техники. Кроме того, реализация офсетного контракта предполагает создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.
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