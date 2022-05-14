Вице-мэр Ефимов: Почти вдвое вырос объем производства электрического оборудования в Москве
Объем производства электрического оборудования в Москве за первые три месяца 2022 года вырос на 93,5%. Наибольший рост наблюдался в выпуске электродвигателей, контрольно-измерительных и распределительных устройств, а также осветительного оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В первом квартале текущего года столичные производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры увеличили выпуск продукции в 2,4 раза по сравнению с январем – мартом 2021 года. Рост производства электрических ламп и осветительного оборудования за тот же период составил 66,1%», ̶ сообщил Ефимов.
В Москве в первом квартале столичные предприятия выпустили более 209 миллионов люстр, светильников и других осветительных электрических устройств, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
«Всего в городе работают 135 производителей электрического оборудования. Численность работников сферы превышает 17 тысяч человек. Объем отгруженных предприятиями товаров в январе – марте составил 22,2 миллиарда рублей, это на 12,1% больше аналогичного показателя 2021 года и на 29% больше, чем в первом квартале 2020 года», ̶ отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Столичные предприятия могут воспользоваться широким перечнем антикризисных мер. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Благодаря этому предприятия могут получить средства по ставке значительно ниже банковской и направить их на выплату зарплат и закупку материалов.
Также был расширен круг потенциальных получателей льготных кредитов: теперь на них могут претендовать не только промпредприятия, но и гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы, транспортные компании, застройщики, проектные бюро и организации из прочих сфер.
Столичные компании могут подать в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства заявку на льготный кредит на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения.
Помимо этого, утверждена льгота для инвесторов, которые планируют строить в городе производства. Они могут арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год.
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