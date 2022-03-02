Вице-мэр Ефимов: Пищевое производство в Москве выросло на 41% за пять лет
Собственное производство пищевых продуктов в Москве за пять лет выросло на 41%, а объем отгруженных товаров – на 66%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
80% продуктов на московском продовольственном рынке – отечественные: их поставляют из 75 регионов, значительная часть производится в столице, добавил он.
«В городе работают свыше 240 производств пищевой промышленности. Так, они поставляют порядка 66% колбас, сосисок и сарделек, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, 15% макаронных изделий», - уточнил Ефимов.
Сейчас столичные предприятия способны обеспечить порядка 60% потребности горожан в продуктах питания, к 2024 году этот показатель увеличится до 70%, ожидают городские власти.
Для расширения производства и локализации предприятий в Москве используются механизмы государственно-частного партнерства. В частности, по одному из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. До сих пор сухие смеси в Москве не производились.
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