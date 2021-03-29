Вице-мэр Ефимов: пандемия изменила потребительское поведение москвичей

Москвичи во время пандемии изменили свое потребительское поведение, они начали более осознанно совершать покупки: посещать магазины реже, но приобретать больше товаров за один визит. Это повлекло за собой рост среднего чека при сокращении количества транзакций. Изменение коснулось практически всех видов трат – от продуктов питания до сферы развлечения.

Средний чек на продукты и товары повседневного спроса в московских супермаркетах за год вырос на 22%, в феврале 2021 года он составил 632 рубля, при этом среднесуточное число чеков сократилось на 14%.

«В магазинах одежды и обуви москвичи также стали бывать реже, но оставлять в них больше денег: в магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3811 рублей – на 18% больше, чем годом ранее, а в обувных - 4811 рублей - на 15% больше. Среднесуточное количество чеков в этих магазинах за год сократилось на 16% и 19% соответственно», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По данным Аналитического центра Москвы, москвичи стали в два раза реже покупать цветы, но выбирать сравнительно дорогие букеты – в феврале текущего года средний чек в цветочных магазинах составил 1813 рублей, что на 27% больше показателя прошлого года. За год на 17% вырос средний чек в заведениях общепита, а число посещений сократилось почти на треть (28%) по сравнению с февралем 2020 года.

Кроме того, москвичи стали чаще совершать онлайн-покупки. За февраль посещаемость торговых центров снизилась на 28,4% в сравнении с прошлым годом. При этом общий оборот торговли превысил прошлогодние показатели.

«Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн, очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии», - отметил Ефимов, добавив, что популярность интернет-торговли будет только расти, а традиционные торговые центры постепенно трансформируются в торгово-развлекательные комплексы.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений
ТЕГИ:МоскваТорговля
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