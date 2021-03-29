Вице-мэр Ефимов: пандемия изменила потребительское поведение москвичей

Москвичи во время пандемии изменили свое потребительское поведение, они начали более осознанно совершать покупки: посещать магазины реже, но приобретать больше товаров за один визит. Это повлекло за собой рост среднего чека при сокращении количества транзакций. Изменение коснулось практически всех видов трат – от продуктов питания до сферы развлечения.

Средний чек на продукты и товары повседневного спроса в московских супермаркетах за год вырос на 22%, в феврале 2021 года он составил 632 рубля, при этом среднесуточное число чеков сократилось на 14%.

«В магазинах одежды и обуви москвичи также стали бывать реже, но оставлять в них больше денег: в магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3811 рублей – на 18% больше, чем годом ранее, а в обувных - 4811 рублей - на 15% больше. Среднесуточное количество чеков в этих магазинах за год сократилось на 16% и 19% соответственно», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.