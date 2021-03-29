Инвесткарта Москвы поможет подобрать площадку для бизнеса

Большой интерес в последнее время предприниматели проявляют к территориям бывших промышленных зон, которые активно осваиваются в Москве. На них возводится не только жилье, но и прочая инфраструктура для комфортной жизни: магазины, офисы, коворкинги, рестораны, другие объекты. Границы 35 таких территорий также нанесены на инвесткарту: пользователи могут выбрать интересующую площадку и прочитать основную информацию о ней.

«С помощью инвесткарты можно ознакомиться с работающими в столице промышленными предприятиями различного профиля, а также получить подробную информацию о проектах, которые город реализует совместно с инвесторами – например, в рамках офсетных контрактов, концессий или инвестиционных приоритетных проектов», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Инвестиционная карта находится в разделе «О Москве». В нее встроены фильтры, упрощающие поиск объектов по назначению. Этот инструмент доступен и в других разделах сайта, в которых отображаются отфильтрованные по умолчанию объекты — например, в разделе имущественных торгов или на карте комплексного развития территорий.

