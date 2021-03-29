Инвесткарта Москвы поможет подобрать площадку для бизнеса
Быстро найти городские объекты нужного назначения и профиля, подобрать площадку для бизнеса и получить информацию об инвестиционных проектах столицы можно на инвестпортале с помощью инвестиционной карты Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в карте представлено более 300 вариантов для локализации бизнеса, они рассчитаны и на небольшие компании, и на крупных производителей.
«С помощью карты также можно получить информацию о проектах, финансируемых за счет бюджета и включенных в адресную инвестиционную программу Москвы – объектах строительства и реконструкции, проектах по развитию транспортной системы и городской среды», - отметил заммэра.
Большой интерес в последнее время предприниматели проявляют к территориям бывших промышленных зон, которые активно осваиваются в Москве. На них возводится не только жилье, но и прочая инфраструктура для комфортной жизни: магазины, офисы, коворкинги, рестораны, другие объекты. Границы 35 таких территорий также нанесены на инвесткарту: пользователи могут выбрать интересующую площадку и прочитать основную информацию о ней.
«С помощью инвесткарты можно ознакомиться с работающими в столице промышленными предприятиями различного профиля, а также получить подробную информацию о проектах, которые город реализует совместно с инвесторами – например, в рамках офсетных контрактов, концессий или инвестиционных приоритетных проектов», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Инвестиционная карта находится в разделе «О Москве». В нее встроены фильтры, упрощающие поиск объектов по назначению. Этот инструмент доступен и в других разделах сайта, в которых отображаются отфильтрованные по умолчанию объекты — например, в разделе имущественных торгов или на карте комплексного развития территорий.
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