Вице-мэр Ефимов: Отсрочку земельных платежей получили 178 бизнесменов

Предприниматели Москвы воспользовались мерой поддержки бизнеса и перенесли земельные платежи за второй квартал на полгода.

«Эта мера оказалась востребованной среди столичных девелоперов. Всего ей воспользовались 178 арендаторов и собственников земельных участков. Сумма отсроченных платежей составила 10,3 миллиарда рублей», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обратиться за переносом платежа могут собственники земли, меняющие вид их разрешенного использования. В частности, отсрочку платежей на 3,64 миллиарда получили 55 владельцев 90 земельных участков. Высвободившиеся деньги они направили на реализацию градостроительных проектов.

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, еще 107 предпринимателей, которые имеют арендную землю, изменили ее предназначение под строительство. Общая сумма отсрочки платежа составила 5,67 миллиарда рублей. Также мерой поддержки воспользовались 16 инвесторов.

Весной мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план по стабилизации экономической ситуации. Отсрочка земельных платежей стала одной из антикризисных мер.

