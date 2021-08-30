Вице-мэр Ефимов: определены первые три специальности для обучения в Московской технической школе
Первыми тремя специальностями для обучения по направлению «Технологии связи» в Московской технической школе стали «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации». Обучение, которое продлится от трех до шести месяцев, стартует в конце сентября, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Московской технической школе будет несколько направлений переподготовки специалистов: от беспилотного транспорта до аддитивных технологий. Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению «Технологии связи»: всего в течение трех лет мы планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения. Первыми тремя специальностями стали «Системы беспроводной связи 5G», «Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые коммуникации»», – рассказал заммэра.
Он уточнил, что обучение стартует в конце сентября и будет проходить в течение от трех до шести месяцев.
«Длительность обучения по каждому курсу составит 72 академических часа. Первую половину программы займут лекции и практические занятия, оставшиеся 36 академических часа — изучение дополнительных материалов, выполнение заданий и консультации с преподавателями. Обучение пройдет на базе МТУСИ, по завершении программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца», - отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Стать участником проекта можно на сайте «Агентства промышленного развития Москвы», которое курирует проект, либо в специальном разделе на Инвестиционном портале города Москвы.
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