Вице-мэр Ефимов: Около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в столице

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Москве продолжает увеличиваться со второй половины 2021 года.

По данным налоговых реестров, на середину марта 2022 года в столице работает 797,6 тысячи субъектов МСП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня город предоставляет бизнесу широкий спектр мер поддержки – субсидии и гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, льготная аренда для импортозамещающих производств и другие. Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5 процента показатели середины января этого года и достигло 797,6 тысячи. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6 процента – до 759,7 тысячи», – рассказал заместитель мэра.

Заметно растет и число индивидуальных предпринимателей в столице.

«На середину марта в реестре субъектов МСП состояли 363,3 тысячи ИП, что на 3,2% больше, чем в январе. При этом на 16 % за аналогичный период выросло число новых ИП», – отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В малом и среднем предпринимательстве задействовано порядка 40% от общего числа всех работающих в Москве, добавил Пуртов.

«Для предприятий малого и среднего бизнеса мы запустили программу льготного кредитования. Кредиты по льготной ставке 15 % на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита – 50 млн рублей», – прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, по его словам, совместно с Корпорацией МСП запущена программа льготного кредитования на инвестиционные цели. Финансироваться будут значимые для столицы и горожан проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей.

