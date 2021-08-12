Вице-мэр Ефимов: оборот пострадавших от пандемии отраслей экономики Москвы превысил докризисные показатели
Оборот отраслей, которые в период первой волны пандемии больше всего пострадали от ограничительных мер, в июле составил 389,9 млрд рублей, превысив допандемийный уровень почти на 22%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что месячный оборот отраслей, признанных пострадавшими, в нынешнем июле был максимальным за последние два года.
«В целом отрасли розничной торговли, такие как торговля авто- и мототранспортом, запчастями, электроникой, вендинг и другие, достаточно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают демонстрировать активные темпы восстановления», - рассказал заммэра.
Вместе с тем сфера услуг восстанавливается более медленными темпами. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, оборот за июль составил 199,4 млрд рублей, что на 9,6% превысило показатели июля 2019 года.
По данным Аналитического центра Москвы, наиболее активно восстанавливается транспортная деятельность (оборот 85,3 млрд рублей, почти в 2 раза выше допандемийного уровня). Причиной стало изменение потребительского поведения граждан, которые из-за нестабильной ситуации с пандемией стали покупать билеты для поездок не заранее, а ближе к датам путешествия.
Оборот туристской индустрии и организаций общественного питания, а также культуры, досуга и спорта пока не достиг уровня 2019 года.
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