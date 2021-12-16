Вице-мэр Ефимов: Объем реализации нежилой недвижимости в Москве побил рекорд двух предыдущих лет

Более 1,5 тысяч договоров купли-продажи нежилой недвижимости заключено в Москве по результатам торгов за 11 месяцев текущего года. Это на 10% больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. Такую статистику привёл заместитель мэра столицы РФ по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его оценке, инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости.

«С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. При этом в 2019 году было 522 таких соглашения, а в 2020 году – 898 договоров. Суммарно за два предыдущих года с инвесторами оформлены сделки на 1420 объектов городской собственности, что на 10 процентов меньше, чем за 11 месяцев текущего года», – рассказал Ефимов.

Наибольшую активность в приватизации столичной недвижимости проявляют граждане. Физические лица выкупили 707 единиц. Индивидуальные предприниматели приватизировали 596 объектов, а юридические лица – 258. Увеличению объемов продажи столичной недвижимости в значительной степени способствовала цифровизация всего процесса. Немалую роль также играют межведомственые изменения в процессе подготовки лотовой документации, а также внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов.

Так, в 2021 году появилась возможность заключать договоры купли-продажи с единственным участником аукциона или продажи посредством публичного предложения. Также теперь это можно делать с претендентом, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.

Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас наибольшим спросом у покупателей столичной недвижимости пользуются машино-места.

«По ним заключили 1011 договоров купли-продажи на сумму почти 489 миллионов рублей, по нежилым помещениям – 542 договора на 6,7 миллиарда рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними – восемь договоров на 350 миллионов рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и западе города – 730, 161 и 126 единиц соответственно», – сообщил глава департамента.

С 2020 года весь процесс продажи городской недвижимости в Москве, в том числе, машино-мест, переведен в электронный вид. Подача документов для регистрации права в Росреестре – тоже онлайн-процедура. С нынешнего года она проводится через Департамент городского имущества без участия покупателя. Ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, там можно оперативно найти актуальную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки бизнеса, налоговых режимах и льготах, а также торгах по продаже и аренде городского имущества. Сейчас на портале представлен 4141 лот недвижимости, из них 3544 относится к нежилой.

Подробная информация об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества размещена также на сайте «Единой электронной торговой площадки».

