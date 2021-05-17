Вице-мэр Ефимов: новый раздел для девелоперов заработал на инвестиционном портале Москвы

Срок ответа на обращения составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения вопросов может быть увеличен до 30 дней. При этом те, кого по каким-то причинам не устроит ответ, смогут вернуть свой запрос для повторного рассмотрения.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что пользователи сервиса «Московский инвестор» чаще всего обращаются с вопросами, касающимися порядка проведения торгов, поддержки малого и среднего бизнеса, госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений. Также их интересуют вопросы, связанные с арендой земли и помещений.

Изначально сервис «Московский инвестор» включал разделы «Налогообложение», «Поддержка промышленности», «Торги» и «Земля и недвижимость». В этом году в сервисе появились еще четыре новых раздела.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в их числе раздел, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса – субсидированию, льготному кредитованию, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Еще один новый раздел касается получения разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении.

