Вице-мэр Ефимов: новый раздел для девелоперов заработал на инвестиционном портале Москвы
В сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала появился новый раздел «Строительство». Это позволит девелоперам сообщать о сложностях, возникающих при реализации на территории города девелоперских проектов на разных этапах строительства.
«С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам – от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Направить обращение может любой зарегистрированный пользователь сайта investmoscow.ru, после чего оно сразу передается в профильные городские ведомства – Комитет по архитектуре и градостроительству и Комитет государственного строительного надзора», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Срок ответа на обращения составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок рассмотрения вопросов может быть увеличен до 30 дней. При этом те, кого по каким-то причинам не устроит ответ, смогут вернуть свой запрос для повторного рассмотрения.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что пользователи сервиса «Московский инвестор» чаще всего обращаются с вопросами, касающимися порядка проведения торгов, поддержки малого и среднего бизнеса, госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений. Также их интересуют вопросы, связанные с арендой земли и помещений.
Изначально сервис «Московский инвестор» включал разделы «Налогообложение», «Поддержка промышленности», «Торги» и «Земля и недвижимость». В этом году в сервисе появились еще четыре новых раздела.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в их числе раздел, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса – субсидированию, льготному кредитованию, участию компаний в выставках и деловых миссиях. Еще один новый раздел касается получения разрешений и лицензий в образовательной сфере и здравоохранении.
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