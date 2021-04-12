Инвестпортал Москвы за 7 лет посетили более 13 миллионов раз

Инвестиционный портал Москвы для взаимодействия властей и бизнеса с момента создания посетили более 13 миллионов раз, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас пользователям Инвестпортала доступно 30 онлайн-сервисов. За семь лет услугами сайта воспользовались около 330 тысяч раз, а с начала этого года – 34 тысячи раз. «На Инвестпортале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, а в среднем в день на портал заходят до 8,5 тысячи пользователей», – сказал заместитель мэра.

Инвестиционный портал предлагает различные меры поддержки как опытным, так и начинающим предпринимателям. Это льготы, субсидии, займы по сниженным ставкам. Большинство из них стало доступно в электронном формате в 2020 году: за год сервисами по подаче заявок воспользовались более 1,7 тысячи раз.

«Функционал сайта постоянно дорабатывается и расширяется: только в прошлом году он пополнился четырнадцатью новыми инструментами», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. В начале этого года появился новый раздел по поддержке московской промышленности. Теперь производители могут найти площадки для размещения предприятий и проконсультироваться о доступных мерах поддержки.

Сайт удостоен национальной IT-премией «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее IT-решение для развития экономики» и призом конкурса интернет-проектов Рунета «Золотой сайт» в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций».

