Вице-мэр Ефимов: новый индустриальный квартал возведут в столичном районе Солнцево

«Площадь участка по новому проекту составляет 7,7 гектара. Сейчас там находятся автосервис, несколько стоянок, автомойка и открытый склад сыпучих материалов. Инвестиции в новый объект на западе Москвы составят около 12,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,1 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в новом индустриальном квартале свыше 3,7 тысячи новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, планируется возвести не менее 134 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На всей территории участка разместятся объекты общественно-делового назначения. Проект предполагает строительство стоматологической поликлиники, женской консультации, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и игровым залом», — отметил Гаман.

Кроме того, по его словам, в новом индустриальном квартале появятся магазины, банки, кафе и рестораны.

На данный момент в работе у города около 150 новых проектов, их реализация привлечет свыше семи триллионов рублей инвестиций и три триллиона рублей поступлений в бюджет.

