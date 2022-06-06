Вице-мэр Ефимов: новый индустриальный квартал возведут в столичном районе Солнцево
В Москве одобрен еще один проект в рамках комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Участок, подлежащий редевелопменту, находится в районе Солнцево на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Владимир Ефимов: В новом индустриальном квартале в Новогирееве создадут более 3,5 тысячи рабочих мест
«Площадь участка по новому проекту составляет 7,7 гектара. Сейчас там находятся автосервис, несколько стоянок, автомойка и открытый склад сыпучих материалов. Инвестиции в новый объект на западе Москвы составят около 12,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города превысит 1,1 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать в новом индустриальном квартале свыше 3,7 тысячи новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.
Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, планируется возвести не менее 134 тысяч квадратных метров недвижимости.
«На всей территории участка разместятся объекты общественно-делового назначения. Проект предполагает строительство стоматологической поликлиники, женской консультации, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и игровым залом», — отметил Гаман.
Кроме того, по его словам, в новом индустриальном квартале появятся магазины, банки, кафе и рестораны.
На данный момент в работе у города около 150 новых проектов, их реализация привлечет свыше семи триллионов рублей инвестиций и три триллиона рублей поступлений в бюджет.
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