Вице-мэр Ефимов: Новый индустриальный квартал появится в бывшей промзоне «Владыкино»
Участок бывшей промзоны «Владыкино» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы», в будущем здесь появится более двух тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь участка бывшей промзоны “Владыкино”, подлежащего комплексному развитию по программе “Индустриальные кварталы”, превысит 7 га. С одной стороны территория ограничена МЦК, а с другой – Сигнальным проездом. Сейчас там располагаются склады и офисы, – рассказал заместитель мэра.
По его словам, объем частных инвестиций составит порядка 23 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет столицы составят порядка 900 млн рублей. Реорганизация территории даст городу более двух тысяч рабочих мест, уточнил Ефимов.
В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в бывшей промзоне на северо-востоке столицы планируется возвести 220 тысяч «квадратов» недвижимости. Так, весь участок промзоны в Отрадном займут общественно-деловые постройки, в том числе спортивные центры и гостиница.
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